МАУ внесла пассажирку в "черный список" за дебош во время посадки

Авиакомпания "МАУ" внесла в черный список пассажиров женщину, устроившую дебош в салоне самолета. Об этом пресс-служба компании сообщила сегодня, а сам инцидент произошел еще 17 мая на рейсе PS992 Барселона - Киев.

"Был зафиксирован факт грубого нарушения пассажиром правил поведения на борту. Пассажир - женщина 29-30 лет, - находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно и на этапе снижения самолета устроила пьяный дебош, била сидящих рядом пассажиров, нецензурно ругалась. Уникальное видео того, что происходило на борту самолета, сняли на мобильные устройства другие пассажиры этого рейса", - сказано в заявлении компании.

После посадки женщину передали полиции, на нее составле акт о правонарушении.

Гражданство пассажирки компания не указала.

"Такое поведение является абсолютно неприемлемым. Авиакомпания МАУ внесла хулиганку в список нежелательных пассажиров, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем. В дальнейшем ей будет отказано в осуществлении перелетов по всей разветвленной маршрутной сети МАУ", - заявили в авиакомпании.

Напомним, в апреле МАУ отменила ряд рейсов из-за отмены поставок новых "Боингов" серии МАХ.