Сутки на Донбассе прошли без потерь

В воскресенье, 26 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Боевики вели обстрелы в районе населенных пунктов Гнутово, Красногоровка и Чермалык.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, по данным разведки, ранен один боевик.

С полуночи понедельника, 27 мая, боевики атакуют украинские позиции в районе Зайцево. Здесь зафиксирован огонь из запрещенных минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.