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Бандиты под видом полицейских похитили киевского бизнесмена

Похитители во время задержания оказали сопротивление.

Бандиты под видом полицейских похитили киевского бизнесмена
Фото: mvs.gov.ua

Сотрудники полиции 24 мая задержали группу вооруженных бандитов, которые похитили бизнесмена в селе Ревное Бориспольского района под Киевом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины 25 мая.

Предпринимателя, который ехал на своем Land Rover, остановил бус Volkswagen T5 со спецсигналами - проблесковыми маячками красного и синего цвета. Водителя вытащили из машины, угрожая оружием. После этого ему на голову надели черную маску, посадили в бус и увезли в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на автомобиле заложника.

Через час автомобиль Volkswagen T5 задержали в Киеве.

Фото: mvs.gov.ua

Похитители оказали сопротивление, в связи с чем полицейские пришлось сделать предупредительный выстрел из табельного оружия и применить спецсредства. Заложника, 53-летнего столичного предпринимателя, освободили. У его похитителей при себе было оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменная одежда. Ими оказались трое жителей Днепропетровской области и один житель Крыма.

Фото: mvs.gov.ua

По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоя и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства.

Напомним, неделей раньше в другом селе Бориспольского района три человека с применением оружия похитили мужчину ради 30 тыс. долларов выкупа.

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