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МАУ получила второй самолет Embraer-195

Коммерческие рейсы начнутся уже с 27 мая.

МАУ получила второй самолет Embraer-195
Фото: Lufthansa Magazin

Во вторник, 21 мая авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) получила второй среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Embraer-195. Об этом говорится в сообщении МАУ.

Отмечается, что самолет емкостью 116 кресел имеет традиционную двуклассную компоновку салона - салоны бизнес и экономического класса.

Воздушное судно будет летать на ближнемагистральной и региональной сети МАУ. Первые коммерческие рейсы начнутся уже с 27 мая.

Самолет стал 7-м по счету воздушным судном бренда Embraer в парке МАУ.

Отмечается, что первый самолет этой модели, авиакомпания получила в середине марта. За два месяца работы, воздушное судно подтвердило эффективность эксплуатации.

К тому же, данное поступление позволит соблюдать заявленное расписание, несмотря на задержку поставки трех самолетов Boeing-737 MAX.

Напомним, в ноябре 2018 года МАУ заявила, что намерена получить три новых самолета Boeing 737-MAX в 2019 году.

В начале апреля МАУ пришлось отменить ряд рейсов из-за задержки поставок новых Boeing 737 MAX. Задержки случились по тому, что оканачательное расследование касательно эксплуатации воздушных суден еще небыло завершено.

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Источник: "Украинские новости"
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