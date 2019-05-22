Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ

"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон".

Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Об этом "Українським Новинам" сообщил информированный источник.

"Сегодня или завтра миссия возвращается в Вашингтон. Пересмотра программы не будет. Причина - роспуск парламента", - сказал он.

По его словам, "не остались незамеченными" и некоторые кадровые назначения в Администрации Президента.

Напомним, 21 мая премьер-министр Владимир Гройсман встретился с представителями миссии МВФ. Как сообщалось, сегодня, 22 мая, премьер должен подать в отставку. Он считает, что после его отставки президент Владимир Зеленский должен провести переговоры с миссией МВФ и договориться о пересмотре программы.

Миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. Ранее сообщалось, что к приезду миссии, Верховная Рада не выполнила один из "маяков" МВФ, не успев принять законопроект №2413а о разделении полномочий Нацфинуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку ("сплит"). Проект был в повестке дня на четверг, 16 мая, но депутаты до него не дошли. Вместо требований Фонда депутаты выполнили требования "евробляхеров".