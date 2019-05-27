Полиция Житомира проверяет сообщение о минировании ряда вузов

Студентов эвакуировали, на месте работают взрывотехники и экстренные службы.

Полиция Житомира проверяет сообщение о минировании нескольких учебных заведений. Информация поступила правоохранителям сегодня в 8:35 утра, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб

Правоохранители ограничивают доступ к потенциально опасным территориям. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность движения транспорта. Работники взрывотехнической службы ГУНП, применяя специальные технические средства, проводят тщательный осмотр помещений и окружающих территорий.

Напомним, на прошлой неделе пик сообщений о минировании пришелся на пятницу, 24 мая. Неизвестный сообщил о взрывчатке на 13 объектах, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт.

В Виннице в тот же день информация о взрывчатке поступила в четыре вуза.

Ни одно из сообщений не подтвердилось.