Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)
На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)
Зеленский попросил полицию не мешать мирным акциям против него
Зеленский попросил полицию не мешать мирным акциям против него
Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD
Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD
В США одобрили самое дорогое лекарство в мире
В США одобрили самое дорогое лекарство в мире
​В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
​В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой
В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция Житомира проверяет сообщение о минировании ряда вузов

Студентов эвакуировали, на месте работают взрывотехники и экстренные службы.

Полиция Житомира проверяет сообщение о минировании ряда вузов
Фото: npu.gov.ua

Полиция Житомира проверяет сообщение о минировании нескольких учебных заведений. Информация поступила правоохранителям сегодня в 8:35 утра, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб

Правоохранители ограничивают доступ к потенциально опасным территориям. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность движения транспорта. Работники взрывотехнической службы ГУНП, применяя специальные технические средства, проводят тщательный осмотр помещений и окружающих территорий.

Напомним, на прошлой неделе пик сообщений о минировании пришелся на пятницу, 24 мая. Неизвестный сообщил о взрывчатке на 13 объектах, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт.

В Виннице в тот же день информация о взрывчатке поступила в четыре вуза.

Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также