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По фактам нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных дел

В суд направлено 39 дел. О подозрении сообщено 53 лицам в рамках 48 уголовных производств.

За время проведения выборов на пост Президента Украины в полицию поступило более 11 тысяч сообщений о нарушениях в избирательной сфере, открыто более 400 уголовных производств.

Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.

В основном указанные факты были связаны с незаконной агитацией (3 444), подкупом избирателей (958), хулиганством (397) и фактам препятствования осуществлению избирательного права (323).

По 436 сообщениями сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В частности, 258 уголовных производств касались нарушений избирательного законодательства, а еще 178 уголовных производств - связаны с нарушениями при проведении предвыборной кампании.

90 уголовных производств были начаты по фактам подкупа избирателей, 64 уголовных производства - незаконное использование избирательного бюллетеня и 55 уголовных производств начаты за препятствование осуществлению избирательного права.

Следственными подразделениями в суд направлено 39 уголовных производств. О подозрении сообщено 53 лицам в рамках 48 уголовных производств.

Ранее сегодня в НАПК заявили о составлении 128 админпротоколов после анализа финотчетов президентской кампании.

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