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Зеленский встретится с миссией МВФ 28 мая

Миссия Фонда продолжает переговоры с украинской властью.

Зеленский встретится с миссией МВФ 28 мая
президент Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.

В пресс-службе президента сообщили, что встреча Зеленского с миссией МВФ предварительно запланирована на 28 мая, передает Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретится с миссией МВФ на следующей неделе.

Утром 22 мая сообщалось, что Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества. По состоянию на 13.00 - МВФ опроверг отъезд миссии из Украины.

Напомним, ранее в МВФ заявили о готовности возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.

Сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве. Ранее сегодня директор НАБУ обсудил с миссией МВФ борьбу с коррупцией в Украине.

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