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НАПК составило 128 админпротоколов после анализа финотчетов президентской кампании

Нарушения касаются порядка предоставления взноса в избирательный фонд кандидата.

НАПК составило 128 админпротоколов после анализа финотчетов президентской кампании
Фото: liga.net

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило 128 админпротоколов по результатам анализа финансовых отчетов избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины.

Об этом информирует пресс-служба НАПК.

"По результатам анализа финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года Национальное агентство по предотвращению коррупции составило 128 протоколов об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протоколы составлены по статьям 212-21, 212-15 КУоАП. В частности, были выявлены факты нарушения порядка предоставления взноса в избирательный фонд кандидата или получения такого взноса и порядка предоставления финансовых отчетов избирательных фондов.

В НАПК уточнили, что информация о составленных протоколах об административном правонарушении не является окончательной, поскольку процесс составления и направления протоколов в суд продолжается.

Напомним, по итогам анализа промежуточных финансовых отчетов кандидат в президенты Владимир Зеленский потратил на избирательную кампанию 50 млн гривен, а Петр Порошенко - почти в два раза больше - 97 млн грн.

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