НАПК составило 128 админпротоколов после анализа финотчетов президентской кампании

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило 128 админпротоколов по результатам анализа финансовых отчетов избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины.

Об этом информирует пресс-служба НАПК.

"По результатам анализа финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года Национальное агентство по предотвращению коррупции составило 128 протоколов об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протоколы составлены по статьям 212-21, 212-15 КУоАП. В частности, были выявлены факты нарушения порядка предоставления взноса в избирательный фонд кандидата или получения такого взноса и порядка предоставления финансовых отчетов избирательных фондов.

В НАПК уточнили, что информация о составленных протоколах об административном правонарушении не является окончательной, поскольку процесс составления и направления протоколов в суд продолжается.

Напомним, по итогам анализа промежуточных финансовых отчетов кандидат в президенты Владимир Зеленский потратил на избирательную кампанию 50 млн гривен, а Петр Порошенко - почти в два раза больше - 97 млн грн.