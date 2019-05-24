ЦИК просит Президента, Раду, Кабмин и Минэкономики урегулировать госзакупки для выборов Рады

Центральная избирательная комиссия на очередном заседании 24 мая своим постановлением обратилась к Президенту, Верховной Раде, Кабинету Министров с просьбой принять Верховной Радой закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Кроме того, ЦИК обратился в Министерство экономического развития и торговли с просьбой безотлагательно урегулировать вопросы осуществления публичных закупок, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Решение принято в связи с тем, что, несмотря на нехватку времени для проведения процедур закупок во время выборов, Комиссия не может обеспечить подготовку к выборам согласно законам Украины.

Комиссия также приняла постановление "Об осуществлении окружными избирательными комиссиями по выборам народных депутатов Украины предоплаты при закупке товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019".

Также ЦИК утвердил Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Комиссия утвердила разъяснение о порядке предоставления разрешения общественным организациям иметь своих наблюдателей на парламентских выборах.

Ранее глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что комиссия не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов Верховной Рады 21 июля.