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​Аноним сообщил о бомбе в киевской синагоге

Здание пришлось эвакуировать.

Утром 27 мая аноним сообщил о бомбе в Центральной синагоге Киева.

Об этом рассказал в фейсбуке главный раввин Украины Моше Асман.

Фото: facebook.com / Головний Рабин України

Сообщение о минировании поступило по электронной почте. "В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите", - написал аноним с эстонского почтового ящика, подписанный как Моторола Террорист.

На место были вызваны полицейские и взрывотехники.

Людей из синагоги эвакуировали.

Пресс-служба полиции позже сообщила, что здание синагоги и прилегающую территорию обследовали и взрывчатки не нашли.

По данному факту собираются начать уголовное производство по ст.259 УК - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Напомним, что утром 27 мая в Житомире поступило сообщение о минировании нескольких высших учебных заведений.

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