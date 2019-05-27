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Суд обязал НАБУ открыть второе дело в отношении министра образования

В суд поступила жалоба одного из СМИ на бездеятельность НАБУ по делу Гриневич.

Суд обязал НАБУ открыть второе дело в отношении министра образования
Фото: Влад Мусиенко

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть второе уголовное производство по факту возможных злоупотреблений министра образования Лилии Гриневич и ее заместителя.

Об этом свидетельствуют материалы суда.

В суд поступила жалоба одного из СМИ на бездеятельность НАБУ в части внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовных правонарушениях, совершенных Гриневич, ее заместителем и ректором Херсонской государственной морской академии по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Обстоятельства возможного преступления не уточняются.

Однако данные не внесены в реестр.

В начале мая суд рассмотрел иск и удовлетворил его, при этом обязал НАБУ открыть дело по этому факту.

Напомним, зимой Соломенский суд уже обязывал НАБУ завести дело на Гриневич. Гражданин, чье имя не указывалось, обратился в НАБУ с заявлением об уголовном правонарушении министром образования. Он просил открыть дело по статьям 364 и 366 (Служебный подлог)Уголовного кодекса.

НАБУ не открыло производство, после чего заявитель обратился с жалобой на действия бюро в суд.

29 декабря 2018 года суд удовлетворил его жалобу и обязал НАБУ расследовать возможные преступления Гриневич.

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Источник: "Украинские новости"
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