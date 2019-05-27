Суд обязал НАБУ открыть второе дело в отношении министра образования

В суд поступила жалоба одного из СМИ на бездеятельность НАБУ по делу Гриневич.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть второе уголовное производство по факту возможных злоупотреблений министра образования Лилии Гриневич и ее заместителя.

Об этом свидетельствуют материалы суда.

В суд поступила жалоба одного из СМИ на бездеятельность НАБУ в части внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовных правонарушениях, совершенных Гриневич, ее заместителем и ректором Херсонской государственной морской академии по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Обстоятельства возможного преступления не уточняются.

Однако данные не внесены в реестр.

В начале мая суд рассмотрел иск и удовлетворил его, при этом обязал НАБУ открыть дело по этому факту.

Напомним, зимой Соломенский суд уже обязывал НАБУ завести дело на Гриневич. Гражданин, чье имя не указывалось, обратился в НАБУ с заявлением об уголовном правонарушении министром образования. Он просил открыть дело по статьям 364 и 366 (Служебный подлог)Уголовного кодекса.

НАБУ не открыло производство, после чего заявитель обратился с жалобой на действия бюро в суд.

29 декабря 2018 года суд удовлетворил его жалобу и обязал НАБУ расследовать возможные преступления Гриневич.