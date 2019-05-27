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"Компания Титал" поставит ГосЧС Киева три подъемника за 49,4 млн грн

У телескопических подъемников высота подъема будет 30-35 метров.

"Компания Титал" поставит ГосЧС Киева три подъемника за 49,4 млн грн
Фото: dsns.gov.ua

Киевская "Компания Титал" выиграла тендер на поставку ГосЧС Киева трех пожарных автомобилей за 49,42 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

В указанном тендере отмечается, что предметом закупки являются пожарные машины с телескопическими подъемниками с совмещенной лестницей с высотой подъема 30-35 метров.

"Компания Титал" победила на торгах, предложив самую низкую цену в 49,42 млн гривен.

В торгах также участвовала компания ООО "Промышленная компания Пожмашина", которая предложила цену в 49,419 млн гривен.

Согласно данным Государственного реестра юридических лиц, собственником и руководителем компании-победителя является Павел Брицкий.

Напомним, 22 мая 2019 года МВД и ГосЧС запустили систему авианадзора над безопасностью. Новый вертолет Airbus Helicopters H225 уже совершил облет пострадавших от паводка районов Прикарпатья.

Два таких вертолета спасатели получили в конце прошлого года в рамках Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины, которую планируют укомплектовать 55 вертолетами до 2021 года.

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Источник: "Украинские новости"
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