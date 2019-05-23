Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Петиция "За отставку Зеленского" на сайте президента набрала более 9 тыс. голосов в первые сутки
Петиция "За отставку Зеленского" на сайте президента набрала более 9 тыс. голосов в первые сутки
Кремль и хаос
Кремль и хаос
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
ГлавнаяОбществоЖизнь

МВД и ГосЧС запустили систему авианадзора над безопасностью

Новый вертолет Airbus Helicopters H225 совершил облет пострадавших от паводка районов Прикарпатья.

Фото: if.npu.gov.ua

Министерство внутренних дел запустило систему авиабезопасности: в среду, 22 мая, вертолет Airbus Helicopters H225 Super Puma Госслужбы по чрезвычайным ситуациям совершил облет пострадавших от паводка районов Прикарпатья. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Два таких вертолета спасатели получили в конце прошлого года в рамках Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины, которую планируют укомплектовать 55 вертолетами до 2021 года.

Фото: if.npu.gov.ua

На борту вертолета были и.о. начальника Управления ДСНС в области Игорь Оксентюк, а также вр.и.о. заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Олег Йосипов. Особое внимание обратили на районы, в которых ситуация наиболее опасной и где нужно как можно быстрее оказать помощь пострадавшим, провести эвакуацию, обеспечить безопасность дорожного движения, осуществить охрану населенных пунктов, жители которых покинули дома из-за стихии.

Фото: if.npu.gov.ua

Практически в каждом районе в ликвидации последствий бедствия принимает участие большое количество правоохранителей. Полиция Прикарпатья перешла на усиленный вариант несения службы и помогает спасателям круглосуточно.

Напомним, по данным ГосЧС в Ивано-Франковской области остаются подтопленными более 300 домов. Сегодня в регионе ожидаются дожди и очередное поднятие уровня воды в реках.

Фото: if.npu.gov.ua
Фото: if.npu.gov.ua
Фото: if.npu.gov.ua

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также