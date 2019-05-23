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На внешнее оценивание по математике пришли 96,6% зарегистрированных участников

Среди тех, кто не попал на экзамен, 82 человека забыли документ, 31 - опоздал.

Фото: mon.gov.ua

В первом нынешнем внешнем независимом оценивании - по математике - приняли участие 155 356 человек. Это 96,6% от общего количества зарегистрированных на основную сессию. 82 участника не смогли попасть в пункты тестирования из-за отсутствия одного из документов, 31 - из-за опоздания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Участники, которые не смогли пройти тестирование по уважительным причинам, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Для этого нужно до 27 мая включительно подать в региональный центр документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Результаты оценивания по математике будут размещены на информационных страницах участников до 14 июня 2019 года, а правильные ответы на задания сертификационной работы по математике уже размещены на сайте УЦОКО.

Проведение ВНО по математике обеспечивали 26 765 человек. За соблюдением процедуры следили 183 общественных наблюдателя и 38 представителей СМИ.

Следующее тестирование состоится 23 мая. Это будет ВНО по украинскому языку и литературе, в котором участвуют более 320 тыс. абитуриентов.

Напомним, результаты внешнего оценивания для выпускников школ являются одновременно и выпускным экзаменом, и вступительным: абитуриенты смогут подавать документы в вузы по результатам тестирования.

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