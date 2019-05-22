В Николаевской области на территорию арсенала бросили дымовую шашку

Неизвестный бросил дымовую шашку на арсенал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил в Николаевской области.

Об этом информирует пресс-служба ВМС ВСУ.

Согласно сообщению, мужчина, который бросил дымовую шашку, пытался убежать. Его заметила стража, а дежурное подразделение задержало провокатора. Момент провокации зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Командование части усилило охрану объекта, также служащие проверили его на наличие посторонних лиц и предметов.

Отмечается, что военные сразу же сообщили о случившемся сотрудникам полиции, СБУ и Военной службы правопорядка в ВСУ.

В пресс-службе ВМС ВСУ напомнили, что военные объекты охраняются вооруженными караулами, стражи в случае противоправных действий нарушителей имеют право применять оружие на поражение.

"Любые провокации вблизи военных объектов жестко пресекаются. Мы не позволим подвергать страну опасности. Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов и помнить, что территория воинской части находится под круглосуточной охраной", - говорится в сообщении.