Боевики "ДНР" подтвердили захват в плен украинских военных

Боевики "ДНР" подтвердили захват в плен восьмерых украинских военных. Об этом сообщили СМИ сепаратистов. Боевики называют военнослужащих Вооруженных сил Украины "диверсантами" и заявляют, что военных передали так называемой "народной милиции ДНР".

При задержании у бойцов изъяли форму, автомобильные номерные знаки и документы, а также боеприпасы, которые у военных были при себе. При этом количество задержанных украинских бойцов не уточняется.

Напомним, утром в штабе операции Объединенных сил сообщили, что на оккупированной территории Донбасса в плен к боевикам попали восемь украинских военных. Известно, что они двигались на автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое.