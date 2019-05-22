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Боевики "ДНР" подтвердили захват в плен украинских военных

У бойцов ВСУ изъяли форму, документы и боеприпасы.

Боевики "ДНР" подтвердили захват в плен украинских военных
Фото: Cxid.info

Боевики "ДНР" подтвердили захват в плен восьмерых украинских военных. Об этом сообщили СМИ сепаратистов. Боевики называют военнослужащих Вооруженных сил Украины "диверсантами" и заявляют, что военных передали так называемой "народной милиции ДНР".

При задержании у бойцов изъяли форму, автомобильные номерные знаки и документы, а также боеприпасы, которые у военных были при себе. При этом количество задержанных украинских бойцов не уточняется.

Напомним, утром в штабе операции Объединенных сил сообщили, что на оккупированной территории Донбасса в плен к боевикам попали восемь украинских военных. Известно, что они двигались на автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое.

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