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За сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Трое военнослужащих получили ранения.

За сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"21 мая вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Павлополь - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи н.п. Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в течение дня вторника боевики трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате трое бойцов получили ранения.

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