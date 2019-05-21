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С начала суток на Донбассе ранены трое военнослужащих ООС

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ.

С начала суток на Донбассе ранены трое военнослужащих ООС
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции ВСУ: вблизи населенного пункта Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле села Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы", - говорится в вечерней сводке.

В результате обстрелов трое военнослужащих ВСУ получили ранения.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.

Напомним,

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