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За 4 месяца в Украине было зарегистрировано 47,4 тыс. ДТП

Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

За период январь-апрель 2019 года, Национальная полиция зарегистрировала 47,4 тыс. ДТП. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщается на Facebook Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ).

В сообщении отмечается, что в зарегистрированных ДТП травмировано более 6,3 тыс. чел. (+7,6%), а погибло 882 человека (+9,7%).

Больше всего ДТП произошло:

  • в Киеве (12,617 тыс., на 6,9% больше, чем годом ранее);
  • в Одесской области(4,312 тыс., +12,4%);
  • Киевской области (3,563 тыс., +4,5%);
  • Львовской области (3,236 тыс., -1,1%);
  • Днепропетровской области (3,325 тыс., +3%);
  • Запорожской области (1,630 тыс., -0,1%).

Фото: МТСБУ

Наименьшее количество ДТП в течение 4 месяцев текущего года было в Луганской области (218), Сумской (516) и Кировоградской (543) областях.

Наибольшее сокращение ДТП зафиксировано в Луганской области - на 19%.

Напомним, в прошлом году Полиция отметила снижение количества ДТП. В сравнении с 2017 годом, в 2018 на дорогах Украины произошло на 12406 меньше зарегистрированных ДТП (7,6%).

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