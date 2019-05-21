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С 2014 года "Киевавтодор" пополнился на 221 спецмашину

Большая часть новой техники способна обслуживать дороги в разные сезоны.

С 2014 года "Киевавтодор" пополнился на 221 спецмашину

С 2014 года парк специальной техники дорожно-эксплуатационных предприятий "Киевавтодор" пополнился 221 единицей новой техники. Об этом сообщает пресс-центр КГГА, со ссылкой на коммунальные корпорации.

Подчеркивается, что большая часть новой техники – многофункциональная. Весной и осенью техника задействована в уборке улично-дорожной сети от мусора, пыли и грязи, а зимой машины расчищают столичные дороги от снега.

В частности, среди недавно приобретенной спецтехники - машины FordTrucks с установками Rasco. Они предназначены для обработки дорог зимой жидкими хлоридами и моющими средствами, а также для удаления остатков горюче-смазочных материалов, масляных, жирных, графитовых и других загрязнений с дорожного покрытия в теплое время года.

С 2015 года дорожники также активно пользуются подметально-уборочными машинами Bucher CityCat 2020, которыми пользуются в большинстве городов Германии, Чехии, Швейцарии и других европейских стран.

Напомним, благодаря вышеуказанным машинам, с середины мая 2019 года, работники "Киевавтодора" начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия. Первые результаты таких уборок обещают продемонстрировать ко Дню Киева - 26 мая.

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