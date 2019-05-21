Основная сессия ВНО началась сегодня с тестирования по математике

С 2021 года этот предмет станет обязательным.

Сегодня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первым в этом году является тестирование по математике. По данным Украинского центра оценивания качества образования, ВНО по математике сдают более 160 тыс. абитуриентов.

Участников начнут допускать в пункты тестирования с 10:15 до 10:50, тест начнется в 11 часов.

Тестирование по математике включает задачи с одним правильным ответом, задачи на определение соответствия, открытые вопросы с коротким и с развернутым ответом. Тестирование занимает 180 минут.

Накануне министр обрадования и науки Лилия Гриневич пожелала выпускникам школ успеха на экзамене и попросила родителей оказать детям моральную поддержку.

Напомним, внешнее оценивание по математике станет обязательным с 2021 года. Такое решение в Минобразования приняли по результатам ВНО-2018, когда 19% абитуриентов не набрали минимального балла.