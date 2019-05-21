Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Неизвестные заблокировали работу ВККС и окружили здание (обновлено)
Неизвестные заблокировали работу ВККС и окружили здание (обновлено)
Администрацию президента возглавит Богдан, - источник
Администрацию президента возглавит Богдан, - источник
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

СБУ объявила в розыск руководителя "Ужгородского турбогаза"

Его подозревают в растрате имущества и в уклонении от уплаты налогов.

СБУ объявила в розыск руководителя "Ужгородского турбогаза"
Михаил Качур
Фото: Закарпаття онлайн

Служба безопасности Украины объявила в розыск руководителя компании "Ужгородский турбогаз", бывшего депутата Закарпатского областного совета Михаила Качура. Информация о розыске опубликована на сайте Министерства внутренних дел.

СБУ подозревает Качура по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Мера пресечения экс-депутату пока не избиралась. Из поля зрения правоохранителей мужчина исчез 21 февраля 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 год суд запретил продажу Фондом гарантирования вкладов физических лиц прав требования по кредитам банка "Финансы и Кредит" с обеспечением 10% акций компании "Ужгородский турбогаз".

Напомним, 8 мая СБУ объявила в розыск российского следователя Артура Найманова, который открыл уголовное дело против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка за якобы участие в Чеченской войне.

Ему заочно предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также