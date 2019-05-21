Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
ГлавнаяОбществоВойна

Руководство и инспекторов КПВВ "Новотроицкое" поймали на взятках

В порядке ст. 208 УПК задержаны три человека.

Руководство и инспекторов КПВВ "Новотроицкое" поймали на взятках
Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Военная прокуратура совместно с Госбюро расследований и Министерством внутренних дел задержали за систематическое вымогательство взяток заместителя Донецкого пограничного отряда, командира отделения КПВВ "Новотроицкое" и шестерых инспекторов пограничной службы.

Об этом сообщил в Фейсбуке военный прокурор Анатолий Матиос.

По его данным, всего зафиксировано более 70 фактов вымогательства денег у перевозчиков на сумму около 600 тыс. гривен.

Матиос рассказал со ссылкой на доклад военного прокурора ООС Олега Цицака, что правоохранители Краматорска разоблачили  и задокументировали преступный механизм систематического вымогательства и получения взяток инспекторами пограничной службы КПВВ "Новотроицкое" (создавали искусственные препятствия для перевозчиков, получали от них денежные средства и хранили их на съемной квартире).

"20 мая, после получения очередной суммы в размере 6 тыс. гривен и распределения денег между вышеуказанными должностными лицами их преступная деятельность была прекращена. 21 мая во время  обысков в служебных помещениях КПВВ «Новотроицкое», Донецкого погранотряда и по месту жительства всех фигурантов преступной схемы, были обнаружены и изъяты предмет 6 тыс. гривен, а также средства, полученные преступным путем на общую сумму 81 тыс гривен, 13 тыс. долларов США, 300 евро и черновые записи с распределением средств между участниками преступной схемы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

В порядке ст. 208 УПК задержаны три человека. Также проверяется причастность других должностных лиц из руководства Донецкого пограничного отряда и Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы.

Напомним, в апреле Госпогранслужба усилила контроль на пропускных пунктах на Донбассе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также