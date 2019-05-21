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В Киеве впервые вручили премию имени Гонгадзе

Первым лауреатом стал Вахтанг Кипиани.

В Киеве впервые вручили премию имени Гонгадзе
Вахтанг Кипиани (справа) и Виталий Портников
Фото: Макс Левин

Первым лауреатом журналистской премии имени Георгия Гонгадзе стал журналист и историк Вахтанг Кипиани.

Премию вручили 21 мая в Киеве. Вахтанга Кипиани выбрали из трех медийщиков, которые вошли в короткий список премии. Трех человек для короткого списка капитула жюри выбирала среди 21 претендента, сообщает Радио Свобода.

Учредителями премии выступила общественная организация Pen Ukraine в партнерстве с Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес школы и интернет-издания "Украинская правда", которое основал Гонгадзе.

Размер премии составляет $3 тыс.

Награда призвана поддержать журналистов, которые следуют принципам и ценностям независимой журналистики, демонстрируют свой профессионализм, компетентность, создают материалы, которые приводят к решению или пониманию определенных проблем в обществе и изменений в стране, а также вносят существенный вклад в развитие медиасреды.

Вахтанг Кипиани - главный редактор онлайн-издания "Историческая правда" и автор одноименной программы на телаканале Zik, основатель в 2015-м Музея-архива прессы. Он лауреат многих журналистских премий и наград, в частности, "Телетриумф", премии имени Александра Кривенко "За продвижение в журналистике".

21 мая погибшему журналисту Гонгадзе должно было исполниться 50 лет.

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