Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию украинского правописания, разработанную национальной комиссией по вопросам правописания. На заседании были приняты без обсуждения несколько проектов постановлений Кабмина, которые списку зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Среди них была и постановление об одобрении нового правописания, сообщает РБК-Украина.

В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.

Таким образом, новое правописание заменит редакцию от 1992 года.

Как известно, в прошлом году Министерство образования и науки Украины вынесло проект новой редакции украинского правописания на общественное обсуждение. Проект разработан на фундаменте украинского правописания традиции с учетом новейших языковых явлений.