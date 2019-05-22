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Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания (документ)

Проект постановления утвержден без обсуждения по предложенному Гройсманом списку.

Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию украинского правописания, разработанную национальной комиссией по вопросам правописания. На заседании были приняты без обсуждения несколько проектов постановлений Кабмина, которые списку зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Среди них была и постановление об одобрении нового правописания, сообщает РБК-Украина.

В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.

Таким образом, новое правописание заменит редакцию от 1992 года.

Как известно, в прошлом году Министерство образования и науки Украины вынесло проект новой редакции украинского правописания на общественное обсуждение. Проект разработан на фундаменте украинского правописания традиции с учетом новейших языковых явлений.

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