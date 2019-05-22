Кабмин подтвердил возможность досрочного прекращения работы миссии МВФ

Кабинет министров официально подтвердил, что миссия Международного валютного фонда может досрочно прекратить работу в Украине, но пока что переговоры продолжаются.

Об этом сказал министр Кабинета министров Александр Саенко на форуме "Ответственность, доверия, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества", говорится на сайте Кабмина.

При этом агентство "Интерфакс-Украина" приводит цитату Саенко, из которой следует, что миссия покинет Киев. "МВФ, учитывая, что действительно объективен роспуск Верховной Рады и несформированное новое правительство, прекратил миссию в Украину", - заявил Саенко

Как пояснил агентству информированный источник, знакомый с ходом переговоров между Фондом и Украиной, эксперты МВФ в настоящее время продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand by в условиях заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. По результатам ее визита зависит получение Украиной второго транша в рамках новой кредитной программы stand by.

Утром 22 мая агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщило, что миссия МВФ сократит график работы в Украине и "сегодня или завтра" вернется в Вашингтон из-за роспуска парламента. Однако представительство МВФ в Украине после этого сообщило, что эксперты фонда продолжают свои встречи с представителями власти.

Визит миссии должен был продлиться две недели.