Кризисный центр для женщин в Виннице под угрозой закрытия

Частный кризисный центр для женщин и их детей “Дом Мама” в Виннице оказался под угрозой закрытия. Об этом сообщила основательница центра Ольга Череватова на своей странице в Facebook.

“Кризисный центр "Дом Мама", который был создан и куплен моей семьей, прекращает свою деятельность. Мы с вами за три года существования спасли больше сотни детей от детских домов. Огромное спасибо всем людям, которые были все это время рядом со мной”, — написала Череватова.

Основная причина закрытия — большие счета за коммунальные услуги, которые Ольга оплачивала в одиночку. По словам Ольги, она неоднократно обращалась к местным властям за помощью для центра.

"Ольга Александровна тянула центр самостоятельно три года, думала, что кто-то поможет оплачивать счета, — рассказала LB.ua дежурная центра "Дом Мама" Мария. — Дом огромный — 600 квадратных метров. Его содержание она оплачивала со своего кармана. Но ведь нельзя вечно забирать из семьи деньги и вкладывать в центр".

Сейчас в “Доме Мама» проживает 15 женщин и 22 детей. Через две недели центр может прекратить существование. Где после этого будут жить нынешние обитатели центра — неизвестно.

“Дому Мама” пока еще можно помочь. Реквизиты:

Міжнародний благодійний фонд центру “Дім Мама”:

Банк отримувача АТ “Райффайзен Банк АВАЛЬ” м.Вінниця

МФО: 322904

Отримувач: БО “МБФ “Дім Мама””

Код ЄДРПО- 40479749

Розрахунковий рахунок: 2605330863