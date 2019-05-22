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В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный роли Президента в утверждении правового государства

Организаторы - Институт Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семёном Глузманом, при поддержке интернет-портала LB.ua.

В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный роли Президента в утверждении правового государства
Фото: Макс Требухов

Завтра, 23 мая в 11.00 в Институте Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семёном Глузманом состоится круглый стол "Роль Президента в утверждении правового государства".

Вопросы для обсуждения:

  1. Роль Президента в утверждении основ современного украинского правового государства.

  2. Конституционно-правовые пути выхода из сложных политических кризисов. 

  3. Система распределения власти как одно из основных условий развития открытого общества. 

  4. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека как главная обязанность государства. 

Участники круглого стола:

  • Семен ГЛУЗМАН, правозащитник, общественный деятель
  • Виктор МУСИЯКА, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины
  • Евгений ГОЛОВАХА, социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины 
  • Андрей КУЛИКОВ, журналист, телеведущий, медиа-эксперт
  • Николай СИРЫЙ, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины 
  • Александра ПРИМАЧЕНКО, журналист
  • Михаил ЛЕВ, юрист, глава правления ГО «Центр политико-правовых исследований»

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Упоминание в новостях организатора дискуссии - Института Горшенина - является обязательным. 

Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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