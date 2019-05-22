В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный роли Президента в утверждении правового государства

Организаторы - Институт Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семёном Глузманом, при поддержке интернет-портала LB.ua .

Завтра, 23 мая в 11.00 в Институте Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семёном Глузманом состоится круглый стол "Роль Президента в утверждении правового государства".

Вопросы для обсуждения:

Роль Президента в утверждении основ современного украинского правового государства. Конституционно-правовые пути выхода из сложных политических кризисов. Система распределения власти как одно из основных условий развития открытого общества. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека как главная обязанность государства.

Участники круглого стола:

Семен ГЛУЗМАН, правозащитник, общественный деятель

Виктор МУСИЯКА, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины

Евгений ГОЛОВАХА, социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины

Андрей КУЛИКОВ, журналист, телеведущий, медиа-эксперт

Николай СИРЫЙ, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины

Александра ПРИМАЧЕНКО, журналист

Михаил ЛЕВ, юрист, глава правления ГО «Центр политико-правовых исследований»

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях организатора дискуссии - Института Горшенина - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).