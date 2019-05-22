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Денисова рассказала о состоянии детей украинки, задержанной в Грузии по подозрению в торговле людьми

Оформлением опеки над детьми начала заниматься их бабушка.

Денисова рассказала о состоянии детей украинки, задержанной в Грузии по подозрению в торговле людьми
Людмила Денисова
Фото: facebook/Людмила Денісова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила информацию о задержанной 26 апреля в Грузии гражданке Украины, которую подозревают в торговле детьми.

"По ней работники правоохранительных органов Грузии проводят следственные действия. Украинка - многодетная мать, имеет 10 детей, семеро из которых рождены суррогатными матерями. На обращение к представителям посольства Украины в Грузии было сообщено, что дети размещены в двух приемных семьях - по пять в каждой", - написала Денисова в фейсбуке.

Сообщается, что консульский работник посольства на постоянной основе видится с детьми подозреваемой. Состояние детей удовлетворительное, однако одному мальчику нужны регулярные обследования в связи с хроническим заболеванием. Поэтому посольство обратилось в Министерство здравоохранения Грузии с просьбой обеспечить проведение регулярных обследований.

По информации Денисовой, оформлением опеки над детьми начала заниматься их бабушка. Таким образом всех детей смогут вернуть в Украину.

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