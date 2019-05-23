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Папа Римский благословил украинских паломников и группу военных

Понтифик обратился к группе из Украины в конце общей аудиенции.

Фото: Vatican News

Папа Римский Франциск поприветствовал украинских паломников и военных и благословил их. Об этом сообщило официальное агентство Ватикана.

В среду, 22 мая, в конце общей аудиенции на ватиканской площади Святого Петра, Папа Франциск обратился к большой группе верующих с Украины.

"Сердечно приветствую украинских паломников, особенно группу военных, принимающих участие в ежегодном Национальном военном паломничестве в Лурд. Непрестанно молю воскресшего Господа, дабы Он наполнил любовью и покоем сердца украинцев и даровал всей стране Свой мир. Да благословит всех вас Господь!" - сказал понтифик.

Напомним, в январе 2019 года на встрече с послами Папа Римский вспомнил об Украине и рассказал об участии Католической церкви в гуманитарных программах на Донбассе.

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