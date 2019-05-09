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​Папа римский обязал священников сообщать о сексуальных домогательствах и о попытках их сокрытия

Указ вступит в силу 1 июня и не обязывает уведомлять власти о подобных инцидентах.

​Папа римский обязал священников сообщать о сексуальных домогательствах и о попытках их сокрытия
Папа Римский Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа римский Франциск обязал священнослужителей сообщать о случаях сексуальных домогательств или сокрытии подобных фактов.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Святого престола, обнародованном в четверг, 9 мая.

Указ, который вступит в силу 1 июня, не обязывает уведомлять власти о подобных инцидентах.

В конце января широкий резонанс вызвала отставка австрийского священника Херманна Гайслера, который агрессивно домогался немецкой монахини Дорис Вагнер во время исповеди. Ранее Вагнер сообщила в Ватикан о сексуальном насилии и домогательствах, которым ее подвергали за время восьмилетнего служения.

В феврале понтифик заявил о необходимости диалога с пострадавшими от сексуального насилия священников. "Церковь должна прислушаться к жертвам", - подчеркнул Франциск.

Напомним, в  марте влиятельный архиепископ Лиона, кардинал Филипп Барбарен, был признан виновным в сокрытии фактов педофилии. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

В том же месяце бывший префект ватиканского Секретариата по экономическим вопросам Джордж Пелл был приговорен к шести годам лишения свободы за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними в 1996-1997 годах, когда он являлся епископом-помощником Мельбурна.

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