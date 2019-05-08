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Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)

Новорожденный сын герцога и герцогини Сассекских не получит королевского титула.

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл дали имя своему новорожденному сыну. Объявление сделали через официальную страницу в Инстаграмме.

Новорожденного мальчика назвали Арчи, его полное имя - Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

Сегодня Арчи уже представили британской королеве Елизавете II.

Обновление. Новорожденный сын герцога и герцогини Сассекских Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор не получит королевского титула, сообщает The Sun.

Отмечается, что первенец герцога и герцогини Сассекских не будет иметь титула Его Королевского Высочества или принца до ухода королевы, поскольку король Георг V в 1917 году ограничил количество королевских титулов. Мальчик получит титул графа Дамбартонского.

Эту информацию официально подтвердили в Букингемском дворце через несколько часов после того, как было опубликовано первое фото герцога и герцогини Сассекских с их первенцем.

Напомним, Маркл родила первенца в понедельник, 6 мая. Сегодня супруги уже вышли к прессе и опубликовали первые фото с малышом.

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