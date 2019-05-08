Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл дали имя своему новорожденному сыну. Объявление сделали через официальную страницу в Инстаграмме.
Новорожденного мальчика назвали Арчи, его полное имя - Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.
Сегодня Арчи уже представили британской королеве Елизавете II.
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The Duke and Duchess of Sussex are pleased to announce they have named their first born child: Archie Harrison Mountbatten-Windsor This afternoon Their Royal Highnesses introduced Her Majesty The Queen to her eighth great-grandchild at Windsor Castle. The Duke of Edinburgh and The Duchess’ mother were also present for this special occasion. Photo credit: Chris Allerton ©️SussexRoyal
Обновление. Новорожденный сын герцога и герцогини Сассекских Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор не получит королевского титула, сообщает The Sun.
Отмечается, что первенец герцога и герцогини Сассекских не будет иметь титула Его Королевского Высочества или принца до ухода королевы, поскольку король Георг V в 1917 году ограничил количество королевских титулов. Мальчик получит титул графа Дамбартонского.
Эту информацию официально подтвердили в Букингемском дворце через несколько часов после того, как было опубликовано первое фото герцога и герцогини Сассекских с их первенцем.
Напомним, Маркл родила первенца в понедельник, 6 мая. Сегодня супруги уже вышли к прессе и опубликовали первые фото с малышом.