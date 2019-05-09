​Двух россиян приговорили к 12 и 15 годам тюрьмы за попытку переворота в Черногории

Высший суд Черногории приговорил двух россиян к 12 и 15 годам заключения за организацию попытки государственного переворота в 2016 году.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на телеканал Черногории RTCG.

Судья Суззана Могоша во время оглашения приговора подчеркнула, что россияне умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, поставить под угрозу общественный порядок в стране, а также предотвратить вступление Черногории в НАТО.

Кроме того, двух лидеров пророссийского "Демократического фронта" Андрея Мандича и Милана Кнежевича приговорили к 5 годам заключения. Меньшие сроки суд назначил еще 12-ти фигурантам дела.

Напомним, попытка госпереворота против премьер-министра Черногории Мило Джукановича произошла в день парламентских выборов в октябре 2016 года. Тогда группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась устранить Джукановича от власти.

В феврале 2017 года в Черногории заявили о причастности к попытке переворота российских госорганов. В правительстве Черногории убеждены, что главной их целью было препятствование вступления Черногории в НАТО.