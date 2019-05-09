США ввели новые санкции против Ирана за отказ от части ядерной сделки

Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана. Они касаются производства стали, алюминия, меди и железа.Документ предусматривает ограничения и против производителей металлов в Иране и против тех, кто торгует продукцией иранского происхождения.

Решение подписал президент США Дональд Трамп. Действия Вашингтона, говорится в тексте, направлены на то, чтобы лишить Тегеран доходов, которые могут пойти на финансирование ядерной программы, передает Радио Свобода

Новым санкциям США предшествовало решение Ирана прекратить выполнение некоторых обязательств по ядерной сделке. 8 мая Тегеран сообщил об этом решении России, Великобритании, Китая, Франции и Германии. Иран также указывает: если через 60 дней страны Евросоюза не решат, как защитить нефтяной и банковский сектора Ирана от американских санкций, Тегеран может отказаться от еще нескольких пунктов ядерного соглашения.

При этом Иран пока не покинул стол переговоров и готов продолжить диалог.

Напомним, в мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном. Этот документ предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

В ноябре Вашингтон возобновил санкции против Ирана, потребовав от стран-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков. Однако, для восьми стран США сделали исключения, которые истекли через 180 дней, 2 мая этого года. Еще до этого момента США подчеркивали, что администрация президента Трампа и ее союзники твердо намерены "поддерживать и расширять экономическое давление" на Иран.

Позднее министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри выступил в защиту санкций Вашингтона, указав на связи Тегерана с террористическими организациями и отсутствием в Исламской Республике правового государства.

Европейские страны пытаются спасти соглашение с Ираном по его ядерной программе. В конце января 2019 года сообщалось, что Германия, Франция и Великобритания вводят в действие систему обхода санкций США в торговле с Ираном.

Ядерная сделка, в результате которой часть санкций против энергетического сектора страны были отменены, была принята в 2015 году, Тогда же Иран согласился заморозить свою ядерную программу, подписав соглашение с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.