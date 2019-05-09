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Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла

Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Сергей Доренко
Фото: jpgazeta.ru

Журналист Сергей Доренко умер в Москве в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре города. Об этом сообщили российские СМИ.

Известно, что инцидент произошел на оживленной дороге. По данным медицинских источников, журналист погиб не в результате ДТП, а из-за проблем с сердцем: он упал, когда ему стало плохо.

Прохожие вызвали "скорую", медики длительное время пытались реанимировать Доренко, но спасти его не удалось.

Сергей Доренко - уроженец Керчи (Крым), работал ведущим Первого канала, потом на радио "Эхо Москвы" и в других СМИ. В последнее время он возглавлял радиостанцию "Говорит Москва". В 2004 году высказывался в поддержку украинской Оранжевой революции, позже начал поддерживать политику Путина в отношении Украины, за что был включен в санкционный список невъездных лиц.

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