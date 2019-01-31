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В ЕС запустили механизм для обхода санкций США против Ирана

Европейские страны пытаются спасти соглашение с Ираном о его ядерной программе.

В ЕС запустили механизм для обхода санкций США против Ирана
Фото: Вести Экономика

Германия, Франция и Великобритания вводят в действие систему обхода санкций США в торговле с Ираном. На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Бухаресте в четверг, 31 января, было объявлено о создании агентства, через которое будут осуществляться расчеты за сделки между европейскими и иранскими компаниями, если частные банки, опасаясь штрафных мер США, откажутся их проводить.

Информацию о создании компании официально подтвердил глава МИД ФРГ Хайко Мас, передает Немецкая волна.

Целевая компания со штаб-квартирой в Париже будет действовать как посредническое бюро. Так, Иран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу. Деньги за них это бюро будет направлять не в иранские банки, а европейским компаниям, которые продают в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие.

При этом целевая компания не в состоянии оградить европейские компании от санкций США. Поэтому ее использование будет интересно лишь тем фирмам в Европе, которые нацелены на работу с Ираном и не опасаются исключения от доступа к американскому рынку.  

Таким образом европейские страны пытаются спасти соглашение с Ираном по его ядерной программе.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и возобновлении санкций. Трамп во время предвыборной кампании критиковал администрацию Барака Обамы за это соглашение и называл его противоречащим интересам США.

Ядерная сделка, в результате которой часть санкций против энергетического сектора страны были отменены, была принята в 2015 году, Тогда же Иран согласился заморозить свою ядерную программу, подписав соглашение с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

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