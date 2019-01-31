США выйдут из ракетного договора с Россией уже на этой неделе, - Reuters

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) уже в конце текущей недели после провальных переговоров с РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США по контролю над вооружениями.

В ходе последних переговоров в Пекине Россия и США провалили попытку договориться по поводу Договора о РСМД.

"Как мы понимаем, настает следующий этап, начинается следующая фаза, а именно фаза приостановки США своих обязательств в рамках Договора о РСМД, что, видимо, случится в ближайшие выходные", - говорится в сообщении.

Напомним, встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон не принесла продвижения по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.

В 2014 году США впервые официально предупредили Россию о том, что она нарушает договор. Вопрос о денонсации этого договора рассматривался еще администрацией президента Барака Обамы, но от этого шага отказались из-за протестов Германии и опасения, что он может привести к гонке вооружений.

Главным поводом для решения о возможном выходе США из соглашения стало нарушение этого договора Россией, которая начала дислоцировать в Европе ракеты малого радиуса действия, способные нести ядерные боеголовки. Во время встречи с министрами обороны стран-членов НАТО министр обороны США Джим Маттис заявил, что если Москва не изменит свое поведение, Вашингтон будет вынужден создать адекватный противовес новым российским ракетам.

22 октября было оглашено решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), так как российская сторона его не соблюдает, а Китай и другие ядерные государства к нему вообще не присоединялись.

Договор о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.