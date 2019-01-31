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Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

"За" проголосовали 439 евродепутатов, "против" - 104.

Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Хуан Гуайдо

Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

За это решение 31 января проголосовали 439 евродепутатов, "против" - 104 человека, воздержались - 88 человек.

Европарламент осудил жестокие репрессии и насилие, приведшее к убийствам и жертвам в Венесуэле, и потребовали от режима Николаса Мадуро прекратить нарушения прав человека и привлечь к ответственности всех виновных. Депутаты поддержали призыв генерального секретаря ООН провести независимое и полное расследование совершенных убийств.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников действующего президента Николаса Мадуро. Затем власти ряда латиноамериканских государств, а также США, Канады, Украины и некоторых других стран мира заявили о признании Гуайдо.

Де-факто власть продолжает контролировать Мадуро.

Венесуэла находится в глубоком социальном, экономическом и демократическом кризисе. Более трех миллионов человек покинули страну, а уровень инфляции превышает 1 650 000%.

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