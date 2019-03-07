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Французский кардинал признан виновным в сокрытии педофилии

Его приговорили к шести месяцам тюрьмы условно.

Французский кардинал признан виновным в сокрытии педофилии
Филип Барбарен
Фото: RFI

Самый высокопоставленный кардинал Франции Филип Барбарен был приговорен к шести месяцам условного заключения за то, что скрывал информацию о священниках, совершавших акты сексуального насилия над несовершеннолетними.

Барбарен был признан виновным в том, что не сообщал властям о подобных случаях в 1980-е и 1990-е годы.

Сам кардинал отрицает свою вину, а его адвокаты заявили, что намерены подать апелляцию, передает ВВС.

Филип Барбарен, который ранее был архиепископом Лиона, во время оглашения приговора в зале суда отсутствовал.

Обвинение касается дела священника Бернара Прейната, которому сейчас 73 года. В прошлом он в течение многих лет руководил группой бойскаутов в окрестностях Лиона. Десятки мужчин утверждают, что в детстве они стали жертвами сексуального насилия с его стороны.

Адвокат Прейната заявляет, что он признает свою вину, но подчеркивают, что срок давности данных преступлений истек. Прокуратура утверждает, что, как минимум, по нескольким эпизодам священник может быть привлечен к ответственности. Против него открыто уголовное дело.

Кардинал Барбарен заявил в суде, что слышал о подобных слухах еще в 2010 году. Но он добавил, что ему стало известно о сексуальном насилии со стороны отца Прейната лишь в 2014 году, после разговора с одной из жертв. Он уведомил об этом Ватикан. Год спустя он запретил священнику работать с детьми, но не стал сообщать об этом полиции.

Обвинения стали известны общественности в 2015 году. На основе этой истории был снят фильм "Божья благодать", которому в феврале было разрешено выйти в прокат после длительной судебной тяжбы.

Французский телеканал BFMTV назвал этот судебный процесс первым серьезным судом над педофилом в католической церкви Франции.

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