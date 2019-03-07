Huawei подала в суд на США из-за обвинений в шпионаже

Эксперты считают, что у компании нет шансов на успех, но она хочет продемонстрировать готовность к сопротивлению.

Китайский телекоммуникационный концерн Huawei подал в суд на администрацию США в связи с обвинениями в шпионаже.

Об этом заявил действующий глава концерна Гуо Пин, передает Deutsche Welle.

По его словам, компания желает оспорить принятый в США закон, запрещающий американским ведомствам покупать и использовать технологии и услуги Huawei.

По словам Гуо Пина, закон, подписанный президентом США Дональдом Трампом в 2018 году, "не только противоправен, но и не позволяет Huawei честно участвовать в конкуренции". Исковое заявление подано в один из окружных судов штата Техас.

Эксперты полагают, что инициируемый Huawei судебный процесс имеет, прежде всего, символическое значение: у Huawei практически нет шансов на успех, но компания хочет послать публичный сигнал в связи с обвинениями со стороны США, продемонстрировать готовность к сопротивлению и вернуть к себе доверие в других странах.

На Западе, в частности в Германии, обсуждается целесообразность отстранения Huawei от внедрения сверхскоростных сетей передачи данных по технологии 5G. Это вызвано обвинениями со стороны США в том, что Huawei слишком тесно связан с правительством КНР и потому может быть принужден к сотрудничеству в целях шпионажа и даже саботажа.

Huawei всегда отвергал подобные обвинения. "Конгресс США так и не использовал возможности представить доказательства, которые оправдали бы ограничения, введенные против продукции Huawei. Поэтому мы вынуждены прибегнуть к этим правовым мерам в качестве соразмерного и последнего средства", - заявил Гуо Пин.

Напомним, в конце января 2019 года власти США выдвинули официальные обвинения против Huawei - по поводу промышленного шпионажа и мошенничества, связанного с нарушением санкций против Ирана

В декабре 2018 года топ-менеджер Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде по запросу США. Дочь основателя Huawei Рена Чжэнфэя, которая занимает должность финансового директора в концерне, подозревают в нарушении торговых санкций, введенных США против Ирана.

В январе 2019 года директор польского отделения Huawei также был задержан за шпионаж.