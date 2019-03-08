Майкл Коэн подал в суд против компании Трампа

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн направил в суд Манхэттена иск против компании Trump Organization из-за, предположительно, допущенных ею нарушений условий контракта, сообщает The Hill.

Как утверждает Коэн, Trump Organization ранее согласилась гарантировать возмещение его юридических расходов, имеющих отношение к его причастности к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Trump Organization ранее согласилась гарантировать возмещение ущерба Коэну и оплатить расходы на адвокатов и издержки, понесенные Коэном, по разным делам, являющихся следствием работы Коэна на Trump Organization или от ее имени", - цитирует издание выдержки из судебных документов.

Однако в 2018 году Trump Organization прекратила выплаты, что Коэн расценил как нарушение контракта. Теперь экс-адвокат добивается выплаты компенсации в размере $1,9 млн.

Напомним, ряд уголовных дел было возбуждено в отношении Коэна в начале 2018 года. В августе прошлого года он заключил сделку со следствием и признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Коэну инкриминировали уклонение от уплаты налогов, а также выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниелс, которая бы имела отношения с Трампом.