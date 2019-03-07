Таможенники Франции устроили проверки пассажирам поездов Eurostar, курсирующих под Ла-Маншем

Сотрудники таможни и погранслужбы требуют расширения штата после "Брексита", чтобы справляться с новым пограничным режимом.

Пассажиры поездов Eurostar, курсирующих по тоннелю под проливом Ла-Манш, столкнулись с сильными задержками из-за забастовки работников французской таможни, которые значительно усилили проверки на границе между Великобританией и Францией, чтобы продемонстрировать "эффект Brexit". Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на британскую газету Evening Standard.

"Пограничники опрашивают всех пассажиров о месте проживания, работе, а также о перевозке крупных сумм денег и наркотиков", - рассказал изданию один из пассажиров, который пытался утром в четверг добраться в Лондон на деловую встречу.

"Сотрудники таможни ведут себя агрессивно, из-за них происходят серьезные задержки. Они ведут себя с каждым так, как будто все - нарушители", - отмечают пассажиры.

Всех пассажиров, пересекающих границу с Великобританией, вынуждают проходить через рамки металлоискателей, а их багаж пропускают через рентген. Из-за сильных задержек поезд Париж-Лондон отправлением в 8:37 утра был отменен.

Компания Eurostar опубликовала сообщение, в котором предупредила пассажиров о сильных задержках в движении поездов, которые отстают от графика на два часа. "Если вы опоздаете к месту назначения более чем на 60 минут, вы сможете получить компенсацию", - отмечает железнодорожная компания.

Журналист французского издания Le Monde, пытавшийся сесть на поезд до Лондона, рассказал, что сотрудники таможни в рамках забастовки пытаются продемонстрировать "эффект Brexit" - показать, как будет проходить таможенный контроль на границе с Британией.

Напомним, пять французских профсоюзов устроили забастовку с требованием нанять больше сотрудников и увеличить зарплату в связи с тем, что после Brexit сильно возрастет нагрузка на таможню при проверке выезжающих в Британию, то есть за пределы ЕС.