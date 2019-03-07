В России ввели штрафы за оскорбление власти в интернете

Злостных "нарушителей" будут отправлять за решетку на 15 суток.

Российская Государственная дума приняла закон о наказании за неуважительные публикации о власти в интернете.

Как сообщает "Настоящее время", принятый закон вводит штраф за распространение информации, "выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ", которая не содержит в себе уголовного преступления.

Такие действия будут наказываться административным штрафом от 30 до 100 тысяч рублей (450-1500 долларов). В случае повторного правонарушения, человеку грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей (1500-3000 долларов) или арест до 15 суток.

Госдума также приняла закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который предусматривает запрет распространения фейковых новостей в СМИ и интернете.

Закон предусматривает в случае распространения фейковой информации ее удаление, а также механизм блокировки интернет-издания и штрафы за несоблюдение закона. Административная ответственность будет наступать только в том случае, если издание не отреагирует на требование надзорного ведомства/