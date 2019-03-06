В России задержали двух граждан США, - Госдеп

Американцев задержали в в Новороссийске.

Госдепартамент США подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США, передает CNN.

Сообщается, что американцев задержали в в Новороссийске.

"У нас нет приоритетов выше, чем защита граждан США за рубежом", - говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что "в силу правил обеспечения защиты частной жизни" они не располагают на данный момент дополнительной информацией.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила CNN информацию о задержании двух граждан США, которые являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Напомним, 28 декабря 2018 года ФСБ Российской Федерации задержала в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки из-за подозрения в шпионаже. Позже сообщилось, что арестованный в Москве гражданин США Пол Уилан является также гражданином Великобритании. 22 февралая 2019 года американцу Полу Уилану продлили арест до мая.