Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Холодницкий о заявлении посла США: "Вмешательство во внутренние дела другого государства - недопустимо"
Холодницкий о заявлении посла США: "Вмешательство во внутренние дела другого государства - недопустимо"
В Мадриде случилась самая громкая сенсация нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов (обновлено)
В Мадриде случилась самая громкая сенсация нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов (обновлено)
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
ГлавнаяМир

В России задержали двух граждан США, - Госдеп

Американцев задержали в в Новороссийске.

В России задержали двух граждан США, - Госдеп
Фото: EPA/UPG

Госдепартамент США подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США, передает CNN.

Сообщается, что американцев задержали в в Новороссийске.

"У нас нет приоритетов выше, чем защита граждан США за рубежом", - говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что "в силу правил обеспечения защиты частной жизни" они не располагают на данный момент дополнительной информацией.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила CNN информацию о задержании двух граждан США, которые являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Напомним, 28 декабря 2018 года ФСБ Российской Федерации задержала в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки из-за подозрения в шпионаже.  Позже сообщилось, что арестованный в Москве гражданин США Пол Уилан является также гражданином Великобритании. 22 февралая 2019 года американцу Полу Уилану продлили арест до мая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также