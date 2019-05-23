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Боевики на Донбассе совершили пять обстрелов

В ход пошли запрещенные минометы и гаубицы.

Боевики на Донбассе совершили пять обстрелов
Фото: Макс Левин

В среду, 22 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранен один украинский военный. Об этом сообщил пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В течение суток боевики дважды применили запрещенное вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм, а также артиллерийские системы калибра 122 мм. Кроме того, враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Марьинка, Золотое-4, Новоалександровка и Попасная.

По данным разведки, двое оккупантов убиты, один - ранен. Кроме того, враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.

Информации об украинских военных, попавших в плен боевиков "ДНР", по состоянию на утро четверг нет.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

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