Боевики на Донбассе совершили пять обстрелов

В среду, 22 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранен один украинский военный. Об этом сообщил пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В течение суток боевики дважды применили запрещенное вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм, а также артиллерийские системы калибра 122 мм. Кроме того, враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Марьинка, Золотое-4, Новоалександровка и Попасная.

По данным разведки, двое оккупантов убиты, один - ранен. Кроме того, враг потерял одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.

Информации об украинских военных, попавших в плен боевиков "ДНР", по состоянию на утро четверг нет.

С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.