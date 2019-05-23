Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания (исправлено)
Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания (исправлено)
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Рада отказалась поддержать законопроекты Зеленского
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Кремль и хаос
Кремль и хаос
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Киевский аэропорт "Жуляны" завершил реконструкцию терминала А

Площадь терминала увеличилась на 9 500 кв. м до 23 700 кв. м.

Киевский аэропорт "Жуляны" завершил реконструкцию терминала А
Фото: Аеропорт Київ - Kyiv Sikorsky Airport

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны") завершил реконструкцию терминала А.

Об этом сообщил основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий.

Теперь площадь терминала А увеличилась на 9 500 кв. м до 23 700 кв. м.

"Мы приняли решение расширить международный терминал, чтобы пассажиры не стояли в очередях во время пиковых часов", - сказал Хмельницкий.

На первом этаже терминала будет 18 стоек регистрации и 9 пунктов надзора за авиационной безопасностью, а на втором этаже 18 стоек пограничного контроля, магазин Duty Free и WOG-кафе.

Также рядом с терминалом обновили и на 40% увеличили паркинг. Теперь его вмещаемость составляет 135 паркомест.

Хмельницкий отметил, что в реконструкцию терминала инвестировано 630 млн гривен.

Всего за 7 лет сотрудничества UFuture с киевским аэропортом им. Сикорского, в него вложили более 2,5 млрд гривен.

Аэропорт "Жуляны" находится в 8 км от центра Киева, его площадь - 265 га. Аэропорт имеет 1 взлетно-посадочную полосу длиной 2 310 м и шириной 45 м.

Напомним, в аэропорту имени Игоря Сикорского также планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы. Однако отмечается, что она может начаться не раньше 2020 года.

Проект предусматривает удлинение полосы на 600 м, что позволит принимать крупные воздушные суда типа Airbus А321 и Boeing 737-900. Для этого аэропорту придется решить юридические вопросы с отводом земли, а также технические сложности с уклонами в пределах трассы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также