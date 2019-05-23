Киевский аэропорт "Жуляны" завершил реконструкцию терминала А

Площадь терминала увеличилась на 9 500 кв. м до 23 700 кв. м.

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны") завершил реконструкцию терминала А.

Об этом сообщил основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий.

Теперь площадь терминала А увеличилась на 9 500 кв. м до 23 700 кв. м.

"Мы приняли решение расширить международный терминал, чтобы пассажиры не стояли в очередях во время пиковых часов", - сказал Хмельницкий.

На первом этаже терминала будет 18 стоек регистрации и 9 пунктов надзора за авиационной безопасностью, а на втором этаже 18 стоек пограничного контроля, магазин Duty Free и WOG-кафе.

Также рядом с терминалом обновили и на 40% увеличили паркинг. Теперь его вмещаемость составляет 135 паркомест.

Хмельницкий отметил, что в реконструкцию терминала инвестировано 630 млн гривен.

Всего за 7 лет сотрудничества UFuture с киевским аэропортом им. Сикорского, в него вложили более 2,5 млрд гривен.

Аэропорт "Жуляны" находится в 8 км от центра Киева, его площадь - 265 га. Аэропорт имеет 1 взлетно-посадочную полосу длиной 2 310 м и шириной 45 м.

Напомним, в аэропорту имени Игоря Сикорского также планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы. Однако отмечается, что она может начаться не раньше 2020 года.

Проект предусматривает удлинение полосы на 600 м, что позволит принимать крупные воздушные суда типа Airbus А321 и Boeing 737-900. Для этого аэропорту придется решить юридические вопросы с отводом земли, а также технические сложности с уклонами в пределах трассы.