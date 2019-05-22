Раскопкам на Почтовой площади в Киеве присвоен статус памятника национального значения

Кабинет министров 22 мая присвоил статус памятника национального значения участку прибрежного городского квартала Средневекового Киева, который нашли в ходе строительства торгового центра на Почтовой площади в 2015 году.

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

Памятник археологии находится в историческом центре Киева под современной Почтовой площадью, он находится между проезжей частью Владимирского спуска и улицей Боричев спуск. Границы объекта с юго-востока пока не обнаружены. Глубина залегания археологического объекта начинается с 2,5-8 м.

По результатам археологических исследований, проведенных в 2014-2017 годах Государственным предприятием "Центр археологии Киева" Института археологии НАН Украины, установлено, что объект состоит из деревянного настила дороги, ведущей от береговой линии центральной части города, фрагментов дренажной системы XVIII в. Также выявлены горизонты культурного слоя XI-XIII вв., залегающие на глубине 5,5-8 м, остатки уличной застройки XII в., которая отделена линией заборов из полубревна. Кроме того, зафиксировано здание, выполненное в срубной технике, а под ним - здание XI в., выполненной по каркасно-столбовой конструкции. Исследованы остатки мастерской стеклодела XIII в.

Учетной документацией памятника археологии ее историческая ценность определена так: "Объект дает новую информацию о развитии градостроительства в Средневековом Киеве. Благодаря уникальной сохранности деревянной застройки XI-XIII вв., характерной для средневековых городов Киевской Руси, является высококачественным источником для изучения и реконструкции исторического прошлого столицы Киевской Руси".

"Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" раньше был занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник археологии местного значения приказом Министерства культуры Украины от 6 декабря 2016 года.

Напомним, в ноябре 2018 года Киевский городской совет решил разорвать инвестдоговор с застройщиком, который планировал строительство торгового центра на Почтовой площади, и предложит ему новый.