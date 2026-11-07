У прокат вийшов новий фільм ірландського режисера Мартіна МакДони “Дикий кінь номер дев’ять”. В головних ролях – Джон Малкович та Сем Роквелл, їм підіграють Стів Бушемі, Том Вейтс та Паркер Позі. Прем’єра фільму відбулася на цьогорічному Венеційському кінофестивалі, де режисер уже давно став почесним гостем: він презентував на Лідо три з п’яти власних фільмів. Кінокритик Ігор Кромф переглянув стрічку і розповідає, чому новий фільм МакДони може стати найкращим артмейнстрімом року та чому Джон Малкович залишається гідним конкурентом значно молодших Роберта Паттінсона та Тімоті Шаламе.

Чилі. 1973 рік. Осередок ЦРУ в Сантьяго готує переворот Піночета. А два оперативники американської розвідки Кріс (Джон Малкович) та Лі (Сем Роквелл) вирішують, поки не наступив кривавий вересень, з’їздити у літню відпустку на острів Пасхи та подивитися на ті химерні гігантські голови й табуни красивих диких коней.

Кріс – жива легенда ЦРУ, він долучався до встановлення та повалення політичних режимів по всьому світу з початку Холодної війни. Лі – його протеже і найближча людина у форматі “друзів не обирають”. Але є нюанс: голова осередку ЦРУ (Стів Бушемі) дав завдання Лі використати поїздку на острів Пасхи, щоб прибрати Кріса, адже той свого часу вбив президента Джона Кеннеді. Та Кріс і сам просить Лі вбити його, бо більше не має сил боротися з онкологією. Все б нічого, от тільки Лі не має бажання вбивати Кріса.

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Новий фільм Мартіна МакДони вкладається у своєрідну трилогію, поруч із “Залягти на дно в Брюгге” та “Банші Інішеріна”. Це така сама в’їдлива чорна комедія про парадоксальність чоловічої дружби, відчуття самотності та усвідомлення смерті як справедливої плати за гріхи. Один з найвідоміших драматургів сучасності, МакДона ідеально вибудовує діалоги злегка дивакуватих персонажів: їх розмови складені з низки рандомних фактів, взаємних підколів, прямолінійних і цинічних жартів, але за всім цим базовим інструментарієм вибудови комічного заховані криються глибокі, майже філософські роздуми про природу людського буття та взаємовідносин.

Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Дикий кінь номер дев’ять'.

Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Дикий кінь номер дев’ять'.

МакДона створює історію, де динаміку сюжету підкріплює не менш динамічний монтаж Міккеля Нільсена. Актори першої величини проговорюють серйозні теми з такою кількістю гумору, що з’являється кілька рівнів сприйняття фільму. На додачу до цього варто відзначити красиві пейзажні кадри острова Пасхи, музичне оформлення Картера Бервелла та майже сентиментальний фінал з розшифровкою коду “Арканзас”. А також епізодичну, але харизматичну роль Тома Вейтса, який не хоче писати пісні “про цих сраних коней”. Цей фільм збирає широку аудиторію і виконує водночас кілька функцій: пропонує інтелектуальну нагрузку, але також і розкішну двогодинну кіноатракцію, при чому без мерча і десятків приквелів, сиквелів та спінофів.

“Дикий кінь номер дев’ять”, як і “Залягти на дно в Брюгге”, розповідає історію про двох чоловіків зі зброєю, які ховаються від світу в красивій глушині та очікують появи шефа-деміурга. Як “Банш Інішерина” він розповідає про дружбу, засновану на недовірі, й апелює до тварин як форми чистого добра – щоправда, замість милої ослиці тут добродушний коник та – неочікувано – міль. Але є й те, що сильно вирізняє новий фільм від інших робіт МакДони. “Дикий кіно номер дев’ять” – це дуже політизоване кіно. Якщо раніше МакДона використовував жарти на тему політики, національності чи віросповідання виключно як спосіб додати кіно соціальної гостроти, тепер він робить пряме політичне висловлювання.

МакДона починає з поверхневої паралелі між американською інспірацією піночетівського перевороту і нещодавнім переворотом в Венесуелі, який зробила адміністрація Трампа; а завершує глибоким екзистенційним питанням: чи виправдані індивідуальні вбивства, замовлені державою, якій ти присягнув? Саме це питання стає наріжним для героя Джона Малковича.

Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Дикий кінь номер дев’ять'.

Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Дикий кінь номер дев’ять'.

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Роль Малковича у фільмі справді видатна – не дарма він отримав головний акторський приз Венеційського кінофестивалю Кубок Вольпі. Останні роки актор наче потрапив у пастку власного ексцентричного образу, отримуючи ролі, де його діапазон зводили до кількох очевидних прийомів, як то холоднокровність погляду чи саркастичність усмішки, що межує з легким безумством. МакДона ж запропонував йому складного драматургічного персонажа, адже Кріс – це не типовий мізантроп-нетакуся, що був добрим в серці, доки лихий світ не зробив його злим. Ні, це людина, яка завжди усвідомлювала, що саме вона робить в усіх цих Гватемалах, Конго та Чехословакіях – і при цьому не просто робила це з обов’язку, а отримувала задоволення. Він не розкаюється в тому, що вбивав людей та руйнував демократії – він лише задається питанням, яка частка злочину припадає індивідуально на нього, якщо він робив це заради системи. МакДона показує Кріса як персонажа, сповненого протирічь: поруч з беземпатійним ставленням до людей, старий ЦРУшник тонко і ніжно переживає за міль і диких коней, яких стрічає на острові Пасхи. Поруч із ним Сем Роквелл виступає трікстером, в чиїх руках лежить розвиток сюжету. Та хоч він і видає дуже експресивну акторську гру, все ж не покидає відчуття, ніби ця роль була написана для Коліна Фаррела, який просто не захотів зніматися у МакДони вже вчетверте.

“Дикий кінь номер дев’ять” стверджує, що ми досі живемо у світі, де порядок денний диктують кілька найбільших країн світу, а решта перебуває в статусі фігур на їх геополітичній шахівниці. Однак замість того, щоб створити звичну сатиру в дусі “Діггера” Іньярітту, майстер багатошаровості МакДона не лише звертається до улюблених тем власного кіновсесвіту, але запитує про індивідуальну відповідальність кожного, хто постає перед вибором, кому залишатися вірним: системи чи собі.

Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Дикий кінь номер дев’ять'.