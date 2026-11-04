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У Києві пройде виставка «Спільна сцена» про українсько-єврейський театральний авангард

Покажуть вертеп-скриню, ескізи костюмів художників «Березоля» та рідкісні графічні роботи з музейних фондів.

У Києві пройде виставка «Спільна сцена» про українсько-єврейський театральний авангард
Афіша виставки «Спільна сцена»
Фото: scenography-gallery.com/

4 листопада Музей театрального, музичного та кіномистецтва України відкриває виставковий проєкт «Спільна сцена». За інформацією організаторів, експозиція презентує дослідження українсько-єврейського сценографічного спадку XX століття та висвітлює переплетення двох культурних традицій у театральному мистецтві.

Проєкт реалізують у партнерстві з ГО «Галерея сценографії» та UNESCO в межах ініціативи зі збереження єврейської документальної спадщини в Україні, а також за підтримки й фінансування European Union.

Кураторська команда – провідні науковці Музею театрального, музичного та кіномистецтва України Тетяна та Сергій Руденки разом із художником-сценографом і засновником ГО «Галерея сценографії» Богданом Поліщуком. Куратори ставлять за мету висвітлити творчий шлях і спадок українських сценографів єврейського походження, чия діяльність була невіддільною частиною вітчизняного авангарду й театрального життя минулого століття. 

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Михайло Френкель. Розробка сценографії вистави «Лис Микита» (І. Франко)
Фото: scenography-gallery.com/
Михайло Френкель. Розробка сценографії вистави «Лис Микита» (І. Франко)

В експозиційному просторі представлено ескізи декорацій і костюмів знакових українських сценографів:

  • Матвія Драка - одного з головних художників української сцени;

  • Михайла Френкеля - майстра візуальної драматургії;

  • Михайла Глейзера - автора знакових сценографічних рішень;

  • Віктора Гукайла - видатного графіка й сценографа;

  • Марка Епштейна - авангардиста, тісно пов'язаного з мовою кубізму та експресіонізму;

  • Нісона Шифріна - художника, який свого часу плідно співпрацював із легендарним театром «Березіль» Леся Курбаса.

Окремим акцентом виставки є оригінальна графіка та рідкісні музейні експонати. Зокрема, глядачі побачать унікальний ляльковий вертеп зі скринею у формі валізи, створений художницею Іриною Уваровою для вистави «Все буде гаразд» 1994 року.

Виставку супроводжуватиме низка тематичних подій та обговорень: 4 листопада - урочисте відкриття та зустріч-презентація проєкту в стінах Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України; 5 листопада - розмова про взаємовпливи двох культур та спадщину сценографів у просторі галереї «Скрипаль на даху».

Виставковий проєкт «Спільна сцена» працюватиме до 30 листопада. З детальною програмою подій можна ознайомитися за посиланням.

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